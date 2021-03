Slitta al 7 maggio 2022 la data calabrese del tour di Tommaso Paradiso

REGGIO CALABRIA Si terrà il 7 maggio 2022, la tappa al PalaCalafiore di Reggio Calabria del tour di Tommaso Paradiso “Sulle nuvole”. Il concerto della tournée prodotta da Vivo Concerti, arriverà in Calabria per una serata a cura della Esse Emme Musica che aveva programmato l’evento per lo scorso novembre, ma il perdurare dello stato di emergenza pandemica da Covid-19, ha suggerito una maggiore cautela e uno slittamento al 2022 dell’intero tour, costituito da dieci date live che interesseranno i palchi dei principali palazzetti italiani.

Anche a Reggio Calabria Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”, “New York” e “Felicità Puttana”, oltre naturalmente al singolo, certificato disco di platino, “Non avere paura” uscito il 25 settembre (Island Records).

Dopo oltre due mesi dall’uscita, il brano ha continuato a essere presente nella Top 10 delle classifiche Fimi/Gfk, Spotify Viral 50 Italia, Apple Music, iTunes, EarOne e Youtube con il suo video, e superando in quel lasso di tempo 17,3 milioni di stream su Spotify.

Il videoclip, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, coinvolge un cast eccezionale, che vede protagonisti: Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo.