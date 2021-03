Intimidazione al cimitero, la denuncia dei consiglieri di maggioranza di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO Un’irruzione negli uffici cimiteriali di Rossano è stata denunciata dai gruppi consiliari di maggioranza. Ignoti avrebbero forzato la porta d’ingresso.

«Dopo le intimidazioni al presidente del Consiglio comunale, Marinella Grillo – scrivono in una nota – registriamo quindi un altro atto inqualificabile riconducibile alla cosiddetta “mafia dei cimiteri”. Per come è noto, oltre che alla realizzazione di nuovi loculi e all’acquisto di prefabbricati provvisori e riutilizzabili, l’Amministrazione comunale sta procedendo ad una riorganizzazione amministrativa di questo delicato e nevralgico settore», spiegano i consiglieri comunali di maggioranza.

«Crediamo che a taluni siano “sgradite” le direttive dell’Amministrazione Comunale sull’omogenea gestione delle due strutture da ascrivere alla competenza diretta del personale dell’Ente (ivi compresi i lavoratori di muratura). Un atto di indirizzo – aggiungono i gruppi consiliari che sostengono Flavio Stasi – che mira a demarcare con nettezza i margini di interazione con gli altri soggetti coinvolti nelle dinamiche cimiteriali. Si lavora per porre fine a meccanismi contorti che vedevano taluni arricchirsi sul dolore dei parenti dei defunti, continueremo a farlo – concludono – senza farci intimidire da gesti di sopruso e violenza che ci inducono solo a persistere nel nostro operato».