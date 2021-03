Addio a Salvatore Frasca, storico volto del Psi calabrese

CASSANO IONIO È morto all’età di 92 anni Salvatore Frasca, storico esponente del Psi calabrese, già sindaco di Cassano Ionio, sottosegretario e parlamentare – tre volt dpepuato e due volte senatore – socialista per cinque legislature. Giovanissimo si è iscritto al Psi, ricoprendo diversi incarichi tra i quali quello di consigliere e assessore provinciale nonché di presidente della Camera di Commercio di Cosenza. Quale deputato è stato anche presidente della Commissione Bicamerale Igiene e Sanità. Frasca inoltre è stato anche presidente della Cassa Marittima Meridionale, sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, oltre a essere stato unod dei big del Psi calabrese e non solo: segretario regionale del Psi, membro del Comitato centrale del partito. È stato anche più volte membro della Commissione Parlamentare Antimafia. Su facebook il cordoglio dell’amministrazione comunale di Cassano e il ricordo del sindaco Gianni Papasso. «La notizia – ha scritto Papasso – mi ha colpito ed addolorato particolarmente. Mi sono cresciuto con lui. Mi ha insegnato tantissime cose. Mi ha formato politicamente, mi ha insegnato i valori del socialismo. Salvatore Frasca si è sempre battuto per i più deboli, ha combattuto grandi battaglie per l’affermazione dei diritti civili e sociali. Frasca è stato un fedele ed integerrimo socialista. Con la dipartita di Salvatore Frasca, la Calabria, Cassano ed i socialisti perdono una figura importantissima. Anche io perdo un maestro di vita». «Cordoglio per la morte di Salvatore Frasca. La sua storia è una storia di impegno al fianco dei braccianti agricoli, è una vita spesa per realizzare giustizia. Salvatore Frasca rappresenta un esempio di socialismo vero»: così su facebook il senatore di Iv, Ernesto Magorno, ha ricordato Frasca.