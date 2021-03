Porti, sinergia strategica tra Augusta e Gioia Tauro

SIRACUSA «Se l’Italia volesse giocare un ruolo geopolitico nel Mediterraneo punterebbe su Augusta come porto hub e sui porti del Sud. Non è nuovo l’interesse che

l’America prima e la Cina poi hanno manifestato per il porto di Augusta, per la sua posizione baricentrica tra il canale di Suez e Gibilterra». Lo ha detto Marina Noè, presidente di Assoporto, dopo la sinergia siglata tra i porti di Augusta e Gioia Tauro.

«Augusta rappresenta l’ultimo avamposto italiano per il corridoio trans-europeo, ma allo stesso modo il primo porto di collegamento con il resto del mondo. Proprio queste sue

caratteristiche, probabilmente, l’hanno costretta a giocare un ruolo marginale, perché diversamente avrebbe potuto offuscare le potenzialità di altri porti ovvero avrebbe potuto svolgere un ruolo preponderante nell’alleanza atlantica. Il rinnovato interesse di Francia e Germania potrebbe rappresentare una svolta se a livello europeo si decidesse d’investire in

infrastrutture come il ponte sullo Stretto, nelle reti ferroviarie e nelle autostrade del mare, riaffermando la potenza del Meridione». «Apprezziamo lo sforzo fatto, convinti che questa sia la giusta direzione e proponiamo di attivare oltre ai fondi del Recovery fund, anche i progetti europei, che non sono mai stati attivati dalla Sicilia, come ebbe a dire il commissario europeo della rete Ten-T in visita ad Augusta», ha concluso. .