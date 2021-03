Vaccinazioni a Scandale, entra il campo l’amministrazione comunale

SCANDALE Entra in campo l’amministrazione comunale per sopperire ai ritardi della vaccinazione degli over 80. Attualmente gli over 80 residenti nel Comune di Scandale, Comune alle porte di Crotone, sono circa 200 e solo ad una ottantina di loro era stato somministrato il vaccino per impedire la diffusione del Covid-19. L’amministrazione comunale di Scandale ha deciso di accelerare le procedure per completare la somministrazione a tutti gli over 80 residenti nel Comune. In collaborazione con l’Asp di Crotone, i medici di base di Scandale ed il Centro Operativo Comunale (Coc) ha messo su un piano di vaccinazioni “organizzato e strutturato per non lasciare nessuno indietro ed evitare i disagi e le problematiche che si sono riscontrate non solo in Calabria ma anche nelle regioni del Nord”. Il sindaco Antonio Barberio attraverso l’anagrafe ha fatto gli elenchi degli over 80 e con i medici di famiglia hanno estrapolato i nomi dei soggetti che non hanno ancora avuta somministrata la vaccinazione, Gli over 80 ancora da vaccinare sono 106. A questi i rappresentanti del Coc hanno consegnato la lettera di convocazione per la vaccinazione. L’appuntamento è stato fissato per domani, domenica 28 marzo. I 106 anziani sono stati distribuiti su due turni: il primo gruppo è stato convocato alle ore 9 e il secondo a partire dalle ore 14. Le vaccinazioni avverranno alla presenza dei medici curanti e del personale dell’Asp pitagorica. La sede scelta per le attività è quella del centro polifunzionale che è stato attrezzato e sanificato per l’occasione. Il sindaco Barberio, intervenendo sulla vicenda, ha così commentato: “Siamo felici di contribuire a rendere più facile la vita dei nostri concittadini in un momento di estrema confusione e caos a tutti i livelli”. Anche per le future vaccinazioni Barberio intende continuare con l’organizzazione che si è dato per completare la somministrazione a tutti gli over 80. A questo proposito ha detto: “Ogni cittadino riceverà man mano una lettera che gli verrà consegnata a casa dai volontari del Coc. In questa lettera ci sarà la convocazione – per coloro che vorranno – a presentarsi alla vaccinazione e vi sarà indicata la data e l’ora stabilita per la vaccinazione”. “Vogliamo – ha concluso – che tutti i cittadini siano correttamente informati, e vogliamo che nessuno resti indietro. Inoltre grazie ai volontari del Coc abbiamo predisposto il servizio di accompagnamento dal domicilio presso il luogo di vaccinazione per gli anziani e le persone più fragili e sole”. Sono diversi i sindaci della provincia pitagorica che hanno deciso di stare in prima linea per evitare la diffusione del contagio. Simpatico e singolare un filmato diffuso sui social del sindaco di Cirò, Francesco Paletta. Il primo cittadino di Cirò minaccia di essere pronto ad usare un “vetto” (palo in legno) contro coloro che continuano ad ignorare le direttive per mantenere il distanziamento sociale ed evitare così la diffusione del contagio.