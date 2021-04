Mangiavano al ristorante nonostante il divieto, chiuso locale a Rende

RENDE In sei mangiavano e bevevano all’interno di un ristorante a Rende senza rispettare le norme anti-Covid. Così sono stati sorpresi dei carabinieri gli avventori di un locale in pieno centro cittadino. Proprio per questo i militari hanno elevato sanzioni amministrative ai sei oltre al titolare del ristorante.

I carabinieri inoltre hanno disposto la chiusura immediata della struttura per 5 giorni a seguito appunto della violazione delle norme anti contagio previste dall’ultimo decreto e dall’ordinanza del presidente della Regione.

Dall’entrata in vigore delle ultime disposizioni che hanno decretato la zona rossa per la regione Calabria, i militari dell’Arma, impegnati in mirati servizi anti-assembramento, hanno controllato circa 360 persone e 50 sono le violazioni già contestate ai trasgressori.