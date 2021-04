Cassano, sarà dedicata a Frasca la piazza davanti al municipio

CASSANO ALLO JONIO Attivata la procedura per intitolare il piazzale antistante il palazzo comunale di Cassano allo Ionio al senatore Salvatore Frasca, già sindaco per oltre un decennio della città delle Terme, scomparso lo scorso 27 marzo a Cosenza. La giunta municipale cassanese, su proposta del sindaco Gianni Papasso, ha attivato, all’unanimità, la procedura dell’intitolazione «per onorarne e ricordarne la figura e la storia che per lunghi anni lo ha visto protagonista».

Nel deliberato – si legge in una nota dell’ufficio stampa del comune di Cassano – è stato incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Lavori Pubblici, una volta definito l’iter burocratico, di apporre agli estremi di detta piazza appropriate targhe segnaletiche di materiale resistente con l’indicazione della denominazione, mentre il responsabile del Settore Affari Generali è stato incaricato di trasmettere copia dell’atto deliberativo alla Prefettura di Cosenza, per i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, in quanto l’attribuzione dovrà avvenire in deroga alla norma che stabilisce che non si possono attribuire a strade o luoghi pubblici nomi di persone che siano decedute da meno di dieci anni».

Con l’intitolazione del piazzale antistante il Comune si vuole «rendere onore a una figura prestigiosa, che ha segnato, con il proprio impegno, il proprio pensiero e la propria lungimiranza politica la storia della Calabria e della città di Cassano. Il nome di Salvatore Frasca – recita il deliberato della giunta comunale – rievoca quei valori universali di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e fratellanza, che l’Amministrazione Comunale di Cassano intende promuovere e riproporre, soprattutto alle giovani generazioni che, considerato il periodo di grave crisi culturale e sociale, hanno più che mai bisogno di riscoprire e far propri tali principi, per affrontare meglio il presente e prepararsi a gestire il futuro».