Lamezia, la protesta dei parrucchieri contro il lockdown

LAMEZIA TERME Una rappresentanza dei parrucchieri lametini si è riunita questa mattina in piazza della Repubblica per una protesta pacifica e simbolica per chiedere l’apertura anticipata della loro attività a seguito dell’ordinanza con cui il presidente della Regione Calabria applica per altri 15 giorni a partire dal 7 aprile la chiusura delle loro attività in quanto Calabria zona rossa. Ancora una volta gli esercenti della categoria ribadiscono i sacrifici e gli investimenti economici per mettere in sicurezza le loro attività necessarie a consentire il loro lavoro nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid, sacrifici che sono stati ripagati con l’inasprimento delle misure restrittive da parte del Governo. Misure che accrescono l’esercito dei lavoratori in nero permettendo a chi non rispetta le regole di mettere a rischio la salute delle persone.