Parco Romani, tutti assolti perché il fatto non sussiste

CATANZARO Assolti perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa dal Tribunale collegiale di Catanzaro presieduto da Carmela Tedesco, riguardo al processo su presunti illeciti commessi nel corso della realizzazione del parco commerciale “Romani” di Catanzaro. Sono stati assolti l’allora presidente della commissione Urbanistica del Comune Giulio Elia, difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco (unico tra gli imputati ad avere rinunciato alla prescrizione), l’ex sindaco di Catanzaro Rosario Olivo e Biagio Cantisani, ex dirigente del Comune di Catanzaro, difesi dagli avvocati Carlo Petitto e Nicola Cantafora. Le accuse a vario titolo contestate agli imputati erano truffa, abuso d’ufficio e falso per illeciti relativi alla realizzazione del parco commerciale Romani e dell’Ente Fiera che prevedeva un finanziamento statale di cinque milioni di euro al Comune di Catanzaro. L’inchiesta sul parco commerciale Romani è stata avviata nel 2012 dalla Guardia di finanza di Catanzaro e verteva sulla realizzazione di un centro fieristico (che doveva sorgere nel Parco Romani) con un finanziamento statale di cinque milioni di euro al Comune di Catanzaro. In particolare, la società Argento, di cui era socio l’imprenditore Gaetano Romani (scomparso di recente e che era imputato nel processo ordinario), aveva fatto una permuta con il Comune di Catanzaro, che acquisì due immobili di proprietà degli imprenditori Giuseppe Gatto e Giuseppe Speziali (entrambi assolti in appello a dicembre 2016). Secondo l’accusa, la permuta doveva servire a compensare un debito di oltre tre milioni di euro che Romani doveva al Comune. (ale. tru.)