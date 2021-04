Montalto Uffugo, attivato il centro di vaccinazione

MONTALTO UFFUGO Da oggi il Centro di Vaccinazione di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, è attivo sulla piattaforma di prenotazione. «Un passo avanti, un servizio per tutelare la salute di tutti noi» – commenta il sindaco Pietro Caracciolo, che aggiunge «restituiamo dignità al nostro territorio». Il centro è situato in contrada Pianette, nella zona valliva del comune: la sede è lo stabile ex Fincalabra-Invitalia. «Fieri del risultato conquistato – ha commentato Silvio Ranieri consigliere comunale con delega alla Protezione Civile – cercheremo di migliorarci ancor di più, tutelando in primis i nostri cittadini che devono vaccinarsi nel proprio territorio».