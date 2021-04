Gallo: «Mi ricandiderò consapevole di poter proseguire il lavoro in agricoltura e welfare»

CORIGLIANO ROSSANO Infrastrutture e politica, elezioni regionali ed emergenza sanitaria, agricoltura e welfare. Dalla statale 106 alle ambizioni di Forza Italia. Nel mezzo, l’assessore regionale Gianluca Gallo, ospite questa sera di Luca Latella nel corso della diciottesima puntata della trasmissione “Un eco dallo Jonio”, il talk prodotto dal Corriere della Calabria e L’Altro Corriere Tv che racconta il nord-est calabrese.

Da uomo della Sibaritide, l’assessore all’Agricoltura e al Welfare racconterà quanto fatto a sostegno degli agricoltori calabresi, in mesi particolari, difficilissimi, gravati dalla pandemia, ma anche nella direzione della pesca al novellame – la sardellina – bandita dal regolamento “Mediterraneo”, vero e proprio oro bianco per alto Crotonese e jonio cosentino.

Esordirà parlando di statale 106 e del tratto Sibari-Rossano, per il quale l’assessore ha messo punti fermi con Anas affinché fosse un’opera a 4 corsie. Sull’argomento, in collegamento in remoto ci sarà l’intervento dell’assessore all’Urbanistica di Corigliano Rossano, Tatiana Novello. E poi i porti di Corigliano Rossano, Cariati, Cetraro, il destino dei Laghi di Sibari, i tanti bandi a sostegno dell’agricoltura.

Non mancherà la politica, con una finestra sulle elezioni regionali, la candidatura alla presidenza di Roberto Occhiuto, a capo della coalizione di centrodestra definita «in buona salute e solida» e sulle questioni territoriali. «Quella su Occhiuto è una decisione assunta da tempo – dirà Gianluca Gallo – attorno alla quale si stringerà tutta la coalizione. Mi ricandiderò con la consapevolezza di poter proseguire nel solco tracciato con le deleghe in agricoltura e nel welfare». Gallo, insomma, punta ad una riconferma ma da sibarita continuerà a guardare con un certo interesse anche a quanto accade nella terza città della Calabria. «L’interlocuzione con l’amministrazione di Corigliano Rossano sui diversi aspetti della cosa pubblica è frequente, ma Forza Italia è all’opposizione», spiegherà l’assessore Gallo.

L’appuntamento è per questa sera a partire dalle 21,00 su L’Altro Corriere Tv canale (211 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook ed in streaming sul Corriere della Calabria.