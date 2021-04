Rossano, droga in un pacco di biscotti destinato a un detenuto

ROSSANO La polizia penitenziaria di Rossano, durante un’operazione di servizio, ha rinvenuto, all’interno di un pacco, circa 10 grammi di hashish destinata ad un detenuto . La droga era stata occultata all’interno di un pacco di biscotti, aperto e poi richiuso. «È sempre più frequente – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, segretario nazionale – il tentativo di introdurre droga in carcere. Da tempo attendiamo l’istituzione del nucleo cinofili anche in Calabria, al fine di consentire un’efficace contrasto all’ingresso degli stupefacenti negli istituti penitenziari. La Calabria , purtroppo, è una delle regioni che ancora non ha tale servizio, nonostante sia già stata individuata la sede. Ai colleghi va il nostro plauso per la brillante operazione».