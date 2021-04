Sanità al collasso, l’urlo dei sindaci cosentini: «Affidate a noi le vaccinazioni» – VIDEO

COSENZA «Siamo pronti a prenderci questa responsabilità, l’Anci deve pretendere che la campagna di vaccinazione venga gestita dai sindaci». Il messaggio lanciato dal senatore e primo cittadino di Diamante Ernesto Magorno raccoglie il consenso dei tanti suoi omologhi del cosentino accorsi, questa mattina, alla mobilitazione indetta dalla Conferenza dei sindaci e dal primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto. Tutti a raccolta, davanti il pronto soccorso bruzio dell’ospedale Annunziata, simbolo della lotta al Covid e degli effetti devastanti di un virus che ha messo in ginocchio una intera provincia e costretto i medici ed il personale sanitario a compiere quasi un miracolo nel garantire il diritto alla salute dei cittadini. All’appello hanno risposto numerosi primi cittadini, tra gli altri: Flavio Stasi di Corigliano-Rossano, Filomena Greco di Cariati, Franco Mundo di Trebisacce e ancora Roberto Perrotta di Paola e Nicolò De Bartolo di Morano.

Le proposte

I primi cittadini chiedono lo sblocco del turnover e l’assunzione di personale, la riconversione del centro vaccinale dell’Esercito in ospedale da campo, considerato l’alto numero di accessi in ospedale di queste settimane, e l’apertura dei posti letto Covid e i posti di terapia intensiva come previsto. «L’ospedale è un patrimonio di tutti – dice Occhiuto – ci siamo messi a disposizione dei commissari fornendo il supporto necessario. Chiediamo però di dare un seguito alle promesse e procedere con l’assunzione del personale necessario e aumentare i posti letto». «In questo momento – aggiunge Occhiuto – all’ospedale Annunziata sono tutti occupati i 19 posti di terapia intensiva». Al sindaco di Cosenza, fa eco il sindaco di Diamante Magorno: «Abbiamo mandato un sos al ministro Speranza, ora attendiamo risposte immediate. Noi siamo in campo per tutelare i cittadini, ci sono 150 milioni di euro che possono essere utilizzati per dare vigore ad un comparto, quello sanitario, piegato dall’emergenza. Utilizziamoli!».

L’urlo raggiunga Roma

«La questione sanitaria calabrese è diventata un problema nazionale, tutti i sindaci calabresi dovrebbero andare a Roma e consegnare le fasce tricolori al premier Draghi. Serve una protesta decisa, un’azione eclatante». Queste le considerazioni del sindaco di Cariati, Filomena Greco, che poi aggiunge: «Bisogna riaprire gli ospedali chiusi e dismessi e azzerare il debito accumulato. Non si può più aspettare, la misura è colma da tempo».

La visita di Morra e c’è chi “porta la croce”

Mentre era in corso il sit-in, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra è entrato all’interno del Pronto soccorso del nosocomio per una visita nel reparto da settimane sotto pressione per la crescita dei contagi. Morra ha poi utilizzato un’uscita secondaria per andare via, evitando di incontrare i giornalisti. Mentre i sindaci erano impegnati nella mobilitazione, un cittadino con un saio sfila davanti ai primi cittadini. Sulle spalle, una croce riempita con le foto dei commissari che si sono alternati alla guida della sanità calabrese e poi il viso del ministro della Salute Roberto Speranza.

