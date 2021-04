Sostegno alle imprese, prosegue l’attività di informazione di Confartigianato

CATANZARO Prosegue l’attività di informazione di Confartigianato Imprese Calabria in favore dei propri associati. A partire dalle ore 16 di martedì 20 aprile si terrà su piattaforma Zoom un importante webinar in cui interverranno il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, e l’assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso. Saranno illustrati i nuovi aiuti in favore dell’artigianato e del sistema imprese messe in campo dalla Giunta regionale per affrontare la fase della ripartenza a sostegno degli investimenti e del lavoro. Sarà anche l’occasione per fare il punto sui prossimi bandi in programma. Per ricevere il link di accesso al webinar, registrati qui https://forms.gle/DjhUoeozz21pgcZu9