«Penso a Mimmo e a quello che ha subito». Fiorella Mannoia attacca il sindaco di Petilia e ripensa a Lucano

LAMEZIA TERME Un tweet significativo e che, come accaduto già in passato tante volte, mette in evidenza la capacità dell’artista di occuparsi di temi e discussioni che vanno oltre la musica. Fiorella Mannoia, come ci ha abituati a fare, non si nasconde e, prendendo spunto dalle ultime vicende di cronaca che riguardano Petilia Policastro, il sindaco, Amedeo Nicolazzi, e alcuni esponenti della sua maggioranza, rimette al centro del dibattito Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, e la vicenda giudiziaria che ha di fatto “smontato” quel modello di accoglienza che lo aveva reso famoso in tutto il mondo.

«Questi – scrive sul proprio profilo Twitter – sì spartivano anche i pacchi alimentari destinati ai poveri. E IO PENSO A MIMMO LUCANO. A QUELLO CHE HA SUBITO».