COSENZA I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, su delega della Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Catanzaro, hanno proceduto alla notifica di un provvedimento di “invito a dedurre” nei confronti di 42 soggetti, concernente la contestazione di un danno erariale, per oltre 5 milioni di euro, derivante da irregolarità negli affidamenti per la gestione dei centri di accoglienza dei migranti nella Regione Calabria, per il periodo aprile 2011-dicembre 2012.

Le notifiche sono state eseguite a carico di un dirigente pro tempore del Settore Protezione Civile della Regione Calabria, nominato “soggetto attuatore” (persona delegata per la gestione di dell’emergenza), 14 amministratori di Enti Locali, tra sindaci pro tempore e componenti delle Giunte comunali pro-tempore dei Comuni di Acquaformosa (CS), Riace (RC) e Caulonia (RC), nonché 27 amministratori e rappresentanti legali pro-tempore di società cooperative aventi sede in provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria.

L’Emergenza Nord Africa del 2011

La segnalazione del danno erariale è stata inoltrata dalla Tenenza della guardia di finanza di Amantea alla Corte dei conti nel marzo 2017. Nel mirino dei militari è finita la gestione dell’emergenza nazionale relativa all’eccezionale flusso di cittadini provenienti in Italia dal Nord Africa e delle strutture individuate a tale scopo quali soggetti affidatari. Un procedimento nato dall’avvio di due distinti iter penali, instaurati alla Procura della Repubblica di Paola e alla Procura della Repubblica di Catanzaro, per la quale, quest’ultima, concedeva il nulla osta per l’invio degli atti alla Procura contabile.

Le accuse alla Corte dei Conti

L’ipotesi è quella di un ingiustificato arricchimento dei beneficiari delle risorse pubbliche. Il soggetto attuatore (cioè il dirigente del Settore Protezione Civile, Regione Calabria – nominato nel 2011 per la gestione della cosiddetta “Emergenza Nord Africa”) avrebbe mantenuto una condotta “preordinata” a favorire i soggetti affidatari, affidando il servizio di gestione dei centri di accoglienza a favore di società cooperative e consorzi costituiti in data successiva alla presentazione delle offerte. Per i militari della guardia di finanza, inoltre, sarebbero stati concessi affidamenti a strutture prive di esperienza nel settore, pur se richiesta dalle norme di regolamentazione al momento della sottoscrizione della convenzione e/o che addirittura non avevano ancora la disponibilità di immobili nei quali allocare i migranti e sarebbero stati liquidati corrispettivi sovrastimati rispetto alla ricettività formale risultante dagli accertamenti svolti, riconoscendo ai soggetti affidatari, un compenso per posti convenzionati ma non occupati. A questo proposito, per quanto è stato possibile apprendere, sarebbero state rinvenute fatture afferenti all’occupazione di posti in realtà inesistenti.

Migranti, posti vuoti ma fatturati

Inoltre, attraverso accordi tra le società affidatarie e il soggetto attuatore, si sarebbe stabilito di favorire alcune strutture versando ad esse il corrispettivo giornaliero massimo per ogni singolo migrante. Nel caso del Comune di Riace – è l’ipotesi degli inquirenti – sarebbero stati concessi affidamenti senza che l’ente avesse presentato alcuna offerta, ricevendo compensi senza emettere fatture o documenti equipollenti. Il danni erariale ipotizzato (circa 5 milioni) è ripartito tra compensi per assistenza per donne incinte/minori (1.468.880 euro) indebitamente fatturato; compensi indebitamente fatturati per posti vuoti e non effettivamente occupati (947.541 euro); differenze tra compenso spettante in 40 euro lordi e 46 euro lordi indebitamente fatturato, per complessivi 2.673.418,63 euro.

I soggetti coinvolti

MAZZEO Salvatore, nella qualità di “Soggetto Attuatore” nominato con O.P.C.M. 3933/2011 – Settore Protezione Civile, Regione Calabria.



BERARDINI Carlo amministratore delegato pro tempore del consorzio

CALABRIACCOGLIE e della società consorziata IL DELFINO;



FEDERICO Carmine, amministratore unico pro tempore della COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIATA PROMIDEA;



BIONDI Angela, amministratore unico pro tempore della Soc.Coop CANTIERI;



Salvatore MAISANO, rappresentante legale pro tempore della Soc CO.RI.S.S.;

DE LUCIA Lumeno Pino Piero, rappresentante legale pro tempoore della Soc AGORA’ KROTON;



RASO Silvestro, rappresentante legale dal 06/11/2011 al 11/07/2011 della società NUOVI ORIZZONTI;



SCALISE Luisa, rappresentante legale della Soc NUOVI ORIZZONTI dal 11/07/2011;



FERRARI Daniela, rappresentante legale della LE RASOLE dal 23/07/2010;



SPANO’ Caterina, co – amministratore di fatto dal luglio 2011 della LE RASOLE;



SERA Giuseppe, co-amministratore di fatto della soc. LE RASOLE dal luglio 2011;



GIORDANO Francesco, rappresentante legale della soc ARCHE’ dal 10/06/2008;

MUSURACA Cosimo Damiano, rappresentante legale pro tempore dell’associazione ARCI RIACE STIGNANO;



PATI Vincenzo, amministratore di fatto dal maggio 2011 della ZINGARI 59 e rappresentante legale della NINFA MARINA Srl;



COSTABILE Anna Maria, amministratore di fatto dal maggio 2011 e rappresentante legale dal 3/11/2011 della Zingari 59 e di amministratore della I.T.A.P. & SERVICE;



PORCARELLI Federica, rappresentante legale dal 29/12/2000 al 04/08/2011 della ZINGARI 59;



MARANI Annamaria, rappresentante legale dal 04/08/2011 al 03/11/2011 della ZINGARI 59;



LUCANO Domenico, Sindaco Pro Tempore del Comune di Riace (RC);



RULLO Antonio, componente pro tempore giunta comunale di Riace (RC);



NISTICO’ Giovanni, componente pro tempore della giunta comunale di Riace (RC);



GERVASI Giuseppe, componente pro tempore della giunta comunale di Riace (RC);



CESARE Maria Immacolata, componente pro tempore della giunta comunale di Riace (RC);



MANOCCIO Giovanni, Sindaco pro tempore del Comune di Acquaformosa (CS);



CAPPARELLI Gennaro, componente pro tempore della giunta comunale di Acquaformosa (CS);



FRAGALE Pasquale, componente pro tempore della giunta comunale di Acquaformosa (CS);



AMMENDOLIA Ilario, sindaco pro tempore del Comune di Caulonia (RC);



DI MASI Angelo Ilario, componente pro tempore della giunta comunale di Caulonia (RC);



CAGLIUSO Francesco, componente pro tempore della giunta comunale di Caulonia;



CAVALLO Antonio, componente pro tempore della giunta comunale di Caulonia (RC);



LIA Domenico, componente pro tempore della giunta comunale di Caulonia (RC);



RICCIO Giovanni, componente pro tempore della giunta comunale di Caulonia (RC)



Le società coinvolte

“Calabriaccoglie” Consorzio di Cooperative Sociali, quale struttura affidataria;

Centro di Solidarietà “Il Delfino”, quale struttura affidataria;

PROMIDEA Cooperativa Sociale, quale struttura affidataria;

“CANTIERI” Società Cooperativa Sociale, quale struttura affidataria;

CO.RI.S.S. Cooperative Riunite Socio Sanitarie, quale struttura affidataria;

AGORA’ KROTON Società Cooperativa Sociale, quale struttura affidataria;

NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale, quale struttura affidataria;

LE RASOLE Società Cooperativa Sociale, quale struttura affidataria;

Società Cooperativa Sociale ARCHE’, quale struttura affidataria;

ZINGARI 59 Società Cooperativa Sociale A.r.l., quale struttura affidataria;

Associazione ARCI RIACE STIGNANO, quale struttura affidataria;