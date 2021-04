Calabria all’ultimo posto per prestazioni sanitarie durante la pandemia

ROMA Secondo lo studio effettuato dall’Istituto di management della Scuola Sant’Anna di Pisa i risultati del questionario redatto registrano risposte positive soprattutto per alcune regioni del Nord. La Provincia autonoma di Trento è al primo posto (69,1%) nella somma delle risposte «totalmente d’accordo» e «abbastanza d’accordo» alla domanda «Sono soddisfatto dell’assistenza ricevuta nella mia regione durante la pandemia?»; nella graduatoria seguono Emilia-Romagna (67%), Veneto (66,8%) e Friuli Venezia Giulia (62,7). All’ultimo posto la Calabria (22,2%). L’indagine si basa su un campione di 10.697 persone maggiorenni residenti in Italia (con rappresentatività per territorio regionale e fascia d’età) ed è stata effettuata tra il 22 dicembre dello scorso anno e il 28 gennaio del 2021.