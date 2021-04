Trovato con droga in casa e in auto, arrestato

CASSANO IONIO I carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestatoo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio un 54enne cassanese. I fatti raccontano che i militari della Tenenza di Cassano all’Ionio fermassero nella frazione di Sibari un’utilitaria con a bordo l’uomo, il quale assumeva un atteggiamento fortemente agitato, soprattutto dopo che i carabinieri lo rendevano partecipe che sarebbe stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale. Infatti poco dopo che era iniziata l’attività di ricerca, i militari trovavano nella tasca sinistra del giubbotto indossato un involucro, contenente oltre 50 grammi di sostanza stupefacente accertata essere del tipo marijuana. Visto l’ingente quantitativo trovato, i Carabinieri decidevano di estendere la perquisizione presso l’abitazione del 54enne, sita nel medesimo comune. Arrivati sul posto, le intuizioni dei militari si rivelavano ben presto esatte: nascoste in varie parti di casa venivano rinvenuti un bilancino di precisione funzionante, ulteriori 5 grammi circa di marijuana, nonché 5 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish. Sia la droga, sia il restante materiale veniva sottoposto a sequestro penale. Per l’uomo, considerate le diverse tipologie di stupefacente rinvenute ed il materiale per la loro pesatura, nonché i precedenti specifici, tutti elementi che facevano propendere per una detenzione delle stesse per un’attività di spaccio, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, scattavano le manette. Il 54enne veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di comparire davanti il tribunale per il giudizio direttissimo.