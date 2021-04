Vincono Muccino e Viola Film: oltre 1,2 milioni dalla Regione per il corto della discordia

CATANZARO Alla fine a rimetterci è la Calabria. Il regista Gabriele Muccino e la società di produzione Viola Film vincono, di fatto, il “braccio di ferro” con la Regione e si portano a casa oltre 1,25 milioni per il contestassimo corto promozionale “Calabria Terra mia”. A suggellarlo è un decreto, dello scorso 23 aprile, del Dipartimento Segretariato generale della Regione Calabria (Uoa Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici, spettacoli e grandi eventi), che ha accettato la proposta di transazione della società di produzione. Perde la Calabria perché tutti hanno ancora perfettamente negli occhi la visione di quel corto, commissionato dalla regione all’epoca guidata dalla compianta governatrice Jole Santelli con un consistente finanziamento, pari a 1,7 milioni, girato e firmato dal famoso regista Muccino con la partecipazione di Raoul Bova e dalla compagna Rocho Muñoz Morales. Il corto infatti venne aspramente e quasi unanimemente contestato per i gravissimi strafalcioni che conteneva, come il finocchietto nella soppressata, l’inflessione siciliana, i congiuntivi bellamente saltati, le immagini stereotipate di una Calabria inesistente (le coppole e gli asini in giro per i paesi).

Il contenzioso

Dopo l’uscita del promo sono esplose forti polemiche e anche un contenzioso tra la Regione e Muccino, accusato dall’amministrazione di aver “anticipato”, praticamente “spoilerato” i contenuti del corto, senza però fiatare sulla qualità (oggettivamente discutibile) del prodotto. Secondo quanto riporta il decreto del Dipartimento Segretariato della Regione, a ottobre il responsabile regionale dell’esecuzione del contratto con la Viola Film approva il primo Sal, per l’importo di 1,348 milioni, successivamente però «la stazione appaltante – si legge – solleva contestazioni sulla puntuale osservanza di tutte clausole contrattuali, da parte dell’affidataria, per fatti sopravvenuti. Ne è conseguita una fitta corrispondenza, culminata con una proposta di definizione transattiva della potenziale controversia, avanzata dall’affidataria, per effetto della quale la stessa si è dichiarata disponibile a rinunciare alla propria remunerazione, pari ad euro 89.181,18, obbligandosi ad apportare a proprie esclusive spese, una serie di modifiche ai prodotti realizzati, con correlativo pagamento – da parte della Regione Calabria – del “Corrispettivo ridotto”, pari ad euro 1.259.316,84, oltre Iva».

Vince Muccino e la Regione perde la faccia

Al tirar delle somme, il Dipartimento Segretariato della Regione, con il decreto del 23 aprile, firmato dal dirigente generale reggente Eugenia Montilla e dalla dirigente Maria Antonella Cauteruccio, decreta di accettare la proposta transattiva della Viola Film, trasmessa via Pec il 15 aprile ( e quindi con una tempistica eccezionale, in genere sconosciuta dalle parti della Cittadella): soprattutto, il decreto dirigenziale dà atto della liquidabilità (e successiva liquidazione) dell’importo di 1,259 milioni di euro (ovviamente disponibile in bilancio). Morale della favola? Muccino e la Viola Film vincono, la Regione perde la faccia (e praticamente butta quasi un milione e mezzo di euro…) e la Calabria perde e basta. (redazione@corrierecal.it)