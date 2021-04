SAN GIOVANNI IN FIORE Tragedia questa mattina a San Giovanni in Fiore, dove Giulio Oliverio, un uomo di 50 anni, si è ribaltato col trattore, da lui stesso guidato, ed è morto. La tragedia è avvenuta in località Difesa della Serra. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto ad estrarre il corpo e a rialzare il mezzo. Oliverio stava effettuando lavori in un appezzamento di terreno di sua proprietà.