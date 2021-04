Cosenza, cede la tenda pre-triage dell’ospedale Annunziata

COSENZA Nella notte si è registrato il cedimento di una delle due tende utilizzate per il pre-triage dei pazienti, presenti nel piazzale antistante l’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze. Al momento del cedimento, probabilmente causato da un guasto tecnico, all’interno vi erano solo due pazienti che non hanno riportato ferite o traumi. I tecnici intervenuti sono ancora al lavoro per permettere al personale in servizio ed ai pazienti di poter utilizzare nuovamente la tenda. (f.b.)