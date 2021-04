De Cicco: «Vax day per tutto il mese di maggio a Cosenza e provincia»

COSENZA «A seguito dell’iniziativa denominata ‘Vax Day’ del 24 e 25 aprile, e, soprattutto, degli ottimi risultati raggiunti in Calabria con un numero di vaccini somministrati pari a circa 34.500, con la presente si richiede alle S.V. l’istituzione della medesima proposta, per Cosenza e provincia, per tutto il mese di maggio 2021». Così scrive l’assessore del comune di Cosenza Francesco De Cicco nella richiesta indirizzata in una lettera al al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, al commissario ad acta alla sanità calabrese Guido Longo e al presidente f.f. della Regione Calabria Antonino Spirlì. «Nella lettera viene specificato che “l’evento in questione è riservato alla fascia d’età 40/79 anni, ai care-giver, ai docenti di ogni ordine e grado, nonché alla rimanente parte di ultraottantenni. Gli Hub Vaccinali, saranno individuati dalla Protezione Civile. Resta inteso l’obbligo della prenotazione sulla piattaforma regionale raggiungibile attraverso il seguente link: http//prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; oppure chiamando il call center al seguente numero: 800-009966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (esclusi sabato e festivi); indispensabile essere in possesso della tessera sanitaria con codice fiscale». «La situazione di emergenza sanitaria che ha colpito la nostra regione, – cpnclude De Cicco – ci impone di mantenere alta la soglia dell’attenzione e, soprattutto, di accelerare la campagna vaccinale, atteso che, solo procedendo in questa direzione, si potrà pensare di tornare presto alla normalità».