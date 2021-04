Calabria in arancione, «l’incidenza dei casi è in forte aumento»

La Calabria resta in zona arancione insieme a Sicilia, Basilicata, Puglia e Valle d’Aosta, mentre la Sardegna rimane “rossa” per la terza settimana consecutiva e le altre regioni italiane si preparano al primo week end festivo “in libertà” dopo oltre un anno di pandemia e restrizioni. L’ultimo bollettino regionale riporta 473 nuovi positivi al Covid, con la provincia di Cosenza che continua a dimostrarsi la più colpita con 184 casi, seguita da Reggio Calabria +129, Catanzaro +72, Crotone +54 e Vibo +34. L’incidenza del virus non dà tregua alla nostra regione dove si registra un Rt medio di 0,93 e le terapie intensive occupate continuano ad attestarsi oltre la soglia del 30% (ovvero al 30,8% dato medio riportato dalla statistica del Sole 24ore). Un’altra analisi poco incoraggiante arriva dalla Fondazione Gimbe che dallo studio dei contagi ha evidenziato che in Calabria nell’ultima settimana si è verificato l’incremento più alto di casi positivi. L’incidenza per 100mila abitanti nelle ultime due settimane: (15-29 aprile) a Cosenza e Crotone è stata superiore a quella media della regione.