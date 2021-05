LAMEZIA TERME Un piccolo imprevisto per l’Inter, la squadra allenata da Antonio Conte, arrivata ieri sera in Calabria in vista della sfida di questa sera contro il Crotone, allo stadio “Ezio Scida”. Il volo dei nerazzurri è stato costretto ad un cambio di rotta e ad atterrare all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Una fitta nebbia è infatti scesa ieri sera su Crotone, rendendo impossibile l’atterraggio al Sant’Anna, previsto per le 20.45.