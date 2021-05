Vono: «C’è larga convergenza sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto»

VILLA SAN GIOVANNI «L’ ampia adesione delle forze politiche all’ intergruppo parlamentare per il Ponte sullo Stretto e la disponibilità dell’ impresa Webuild di finanziare gran parte dei costi segnano una svolta storica per la realizzazione dell’opera e per il rilancio delle regioni Calabria e Sicilia, del Sud e di tutto il paese. Riavviare l’opera nella fase post pandemica significa creare fino a centomila posti di lavoro e dare un messaggio di sviluppo e di futuro all’Italia e all’Europa». Lo afferma in una nota la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono, promotrice dell’ Intergruppo parlamentare “Ponte sullo Stretto. Rilancio e sviluppo italiano che parte dal Sud”.

«Il modello Genova ha funzionato – aggiunge – dobbiamo ispirarci a quello per far partire il cantiere entro questa legislatura. Come Intergruppo abbiamo deciso di avviare, anche con altri parlamentari, un tavolo di confronto e Venerdi 7 Maggio saremo a Villa San Giovanni per ascoltare le opinioni di tecnici ed esperti, amministrazioni interessate, politici locali e i cittadini. Il momento è adesso: veti ideologici e biechi interessi di parte sono caduti». «Ora davanti a tutto c’è l’esigenza di far ripartire il paese – conclude – e garantire lo sviluppo economico e sociale di tutto il Mezzogiorno».