Scalea, lite tra minorenni: accoltellato un 14enne

SCALEA Una lite tra minori, degenerata e finita con l’accoltellamento di un 14enne. Notte di follia a Scalea, in provincia di Cosenza. Al culmine di un battibecco, un minore avrebbe estratto dalla tasca un coltello e colpito il giovane rivale, procurandogli diverse ferite. Sul posto sono giunti i carabinieri di Scalea, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. I militari stanno ascoltando le versioni di alcuni testimoni. Il giovane rimasto ferito non ha riportato gravi conseguenze ma è stato affidato alle cure dei sanitari. (f.b.)