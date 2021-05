Grave incidente stradale a Corigliano Rossano: tre feriti, uno è grave – FOTO

CORIGLIANO ROSSANO Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 21:30 a San Nico, contrada a nord di Corigliano Rossano. Sulla statale 252 che si snoda da Cantinella, via diga di Tarsia, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate due auto, una Fiat Punto e una Kia Sportage con a bordo, nella prima vettura quattro persone di San Nico, nella seconda il solo conducente residente a Terranova da Sibari.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze dagli ospedali di Corigliano Rossano, i carabinieri della compagnia di Corigliano e i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto estrarre dalle lamiere un passeggero della Punto. I tre feriti, di cui a quanto pare uno in gravi condizioni, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. (lu.la.)