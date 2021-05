La Dia: «Narcotraffico dal Sud America a San Luca». Sequestrati bar e aziende nel Torinese

TORINO «Le indagini hanno permesso di svelare una rete di narcotraffico internazionale con propaggini fino al Sud America». Così Alberto Somma, capo della Dia di Torino che in collegamento con gli studi di Rai News 24 commenta l’operazione “Platinum-Dia” che vede impiegate centinaia di uomini in quattro diverse nazioni. Al centro la “locale” di ‘ndrangheta di Volpiano, in Piemonte, ma non solo: «L’indagine ha avuto origine dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ed ha portato a disvelare le trame economiche della criminalità organizzata nel comune di Volpiano» legata agli Agresta di Platì.

«Gli approfondimenti – continua Somma – ci hanno permesso di risalire anche ad un’altra “famiglia” (i “Boviciani” di San Luca, ndr) dedita al narcotraffico internazionale». Presto ancora per quantificare la mole di capitali mossi attraverso queste operazioni «che vedono il Sud America come punto di riferimento per le importazioni che permettevano alle persone coinvolte imponenti guadagni».

Sequestrato un bar di Torino

Oltre all’esecuzioni di diverse misure cautelari, l’operazione ‘Platinum-Dia’, in corso da questa mattina, ha portato a numerosi sequestri preventivi di beni costituiti da aziende cooperative ed edili, immobili, auto, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore di molti milioni di euro. Sono oggetto della misura cinque società che operano nella ristorazione, in particolare la torrefazione Caffè Millechicchi e il bar VIP’S di Torino, una rivendita tabacchi in via Volpiano sempre nel capoluogo piemontese; nel settore immobiliare la G.P. Immobiliare e, nel settore dell’edilizia, la società General Costruzione, imprese con sede a Torino.

«Si continua a sottovalutare la pericolosità della ‘ndrangheta»

«La maxi operazione Platinum-Dia condotta a Torino e con ramificazione in Germania Spagna e Romania dimostra la pervasività della ‘Ndrangheta ma soprattutto la forza dello Stato». Così Nicola Morra presidente commissione Antimafia. «Il mio personale plauso va alla Dia e al lavoro del direttore Maurizio Vallone e dell’ufficiale di collegamento della commissione Antimafia colonnello Luigi Grasso, che ha permesso tra l’altro di creare un filo diretto di sinergie e di scambio di informazioni – prosegue -. Locale di Volpiano legata alla famiglia Agresta di Platì, la famiglia Boviciani di San Luca questi gli elementi fondanti di una rete mafiosa europea. Questa la pericolosità della Ndrangheta calabrese che si continua a sottovalutare».

«Oltre il necessario ringraziamento a centinaia di donne e uomini delle forze dell’ordine italiane e di altri paesi europei, mi chiedo quanto ancora si voglia sottovalutare il problema – prosegue il presidente della commissione parlamentare antimafia -. Abbiamo una forza criminale in campo che non solo ha monopolizzato un territorio e lo ha asservito ai suoi fini criminali, ma ha una impressionante forza economica con cui risulta capace di espandersi ovunque in Europa. La magistratura, anche europea, lotta con tutte le forze, dovrebbe farlo anche la politica italiana avendo come priorità la Calabria».