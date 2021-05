Ospedali cosentini, Bevacqua: «Ci sono 12 milioni pronti. Subito il Piano straordinario assunzioni»

COSENZA «Esprimo la mia piena solidarietà alle rappresentanze sindacali degli operatori sanitari dell’Ao di Cosenza e sarò presente domani al sit-in organizzato in relazione alla difficilissima situazione, aggravata dall’emergenza Covid, in cui versano il presidio dell’Annunziata e gli altri nosocomi della provincia» . È quanto dichiara il Capogruppo Pd Mimmo Bevacqua, che aggiunge: «Sono intervenuto diverse volte nelle sedi istituzionali, compresa la recente seduta di Consiglio regionale, per sollecitare il Commissario Longo ad avviare le procedure di assunzione rese possibili dal Piano straordinario finanziato dal decreto 150 del 2020. La carenza di personale è da tempo insostenibile».

«Ci sono 12 milioni pronti – conclude Bevacqua – non si può attendere oltre per utilizzarli. Chiederò pertanto un incontro anche alla Commissaria Mastrobuono, per capire se ci siano impedimenti e come superarli. Bisogna dare modo agli ospedali di avere forze fresche e di organizzare turni più umani, per garantire una assistenza adeguata e la dignità delle professioni coinvolte».