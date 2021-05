CATANZARO Dalla prossima settimana l’Italia sarà quasi completamente gialla. E nessuna Regione sarà più in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbe firmare a stretto giro l’ordinanza con i cambi di colore per le Regioni in seguito al nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. Soltanto le isole e la Valle d’Aosta rimangono arancioni.

La Calabria

La Calabria, dopo diverse settimane travagliate per la forte incidenza di casi per 100mila abitanti, per l’indice di trasmissibilità sempre vicino a 1 e l’occupazione delle terapie intensive sempre sulla soglia del 30%, negli ultimi 7 giorni ha visto la curva dei casi positivi flettersi, l’Rt ridimensionarsi e la pressione sugli ospedali allentare. Questi sono i dati che avrebbero portato la nostra regione in zona gialla, dopo quasi due mesi di restrizioni (l’ultimo week end in giallo era stato quello del 13/14 marzo). Al momento sul territorio regionale le persone in terapia intensiva sono 38 (con un livello di saturazione che si attesta al 24% al di sotto della soglia di rischio), e i ricoverati per Covid sono invece 426, mentre in isolamento domiciliare ci sono 13.188 soggetti. Se i nuovi casi diminuiscono, così come i malati di Covid che si aggravano e che hanno bisogno di cure ospedaliere l’incidenza per 100mila abitanti, invece, è un dato che continua a preoccupare.

Situazione in miglioramento

Se prima del 22 aprile la Calabria deteneva la maglia nera, ora – secondo l’analisi della Fondazione Gimbe – si piazza al sesto posto. C’è il miglioramento quindi, ma bisognerà capire come verrà valutato dalla cabina di regia del Governo. Questo, dunque, è l’unico dato che mantiene la Calabria ancora in bilico tra la fascia arancione e quella gialla. La conferma dei nuovi colori assegnati alle regioni arriverà nel corso della giornata di oggi, quando il ministro Speranza, firmerà le ordinanze.

La mappa attuale dell’Italia

In zona rossa Valle d’Aosta; in zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia e Sardegna; in zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

I criteri che potrebbero cambiare

Dal 17 maggio potrebbe essere consentito consumare nei ristoranti e fare attività sportiva al chiuso. Il coprifuoco potrebbe essere spostato tra le 23 e le 24 e si pensa alla cancellazione del parametro che con 250 casi ogni 100mila abitanti fa scattare automaticamente la zona rossa.