Crotone, Mangialavori ha incontrato Torromino e Curatola di Forza Italia

CROTONE Il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Tommaso Mangiavalori, oggi ha incontrato le due anime di Forza Italia di Crotone. Il primo incontro lo ha avuto con il gruppo di Anna Curatola, in un albergo sulla statale 106, il secondo con quello che fa riferimento al commissario provinciale Sergio Torromino. Secondo quanto è stato possibile apprendere il viaggio a Crotone era stato organizzato per incontrare i coordinatori cittadini della provincia pitagorica e il commissario provinciale. Era stato concordato con Torromino, ma Mangiavalori ha inteso incontrare anche l’altra “corrente”, che non si riconosce con il commissario provinciale. Un incontro programmato con lo sguardo rivolto all’appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria. Parlando dell’incontro con il gruppo di Curatola, Torromino ha detto: «E’ giusto che il coordinatore incontri tutti, ma la linea politica la stabilisce chi è alla guida degli organismi del partito». Il messaggio è chiarissimo: il coordinatore incontra tutti, ma le decisioni sulla composizione delle liste vengono prese dai vertici provinciali del partito, cioè Torromini e i “suoi” coordinatori cittadini. A Mangialavori i dirigenti di Crotone, che fanno riferimento a Torromino, hanno chiesto visibilità per il territorio, ribadendo che anche le province con un minore numero di abitanti debbano essere tenute in debita considerazione. Un concetto che Mangiavalori ha detto di condividere pienamente. All’incontro con il coordinatore regionale ha partecipato la consigliera comunale di Crotone Giada Vrenna, di Italia viva. Vrenna da tempo ha aperto un dialogo con i rappresentanti di Fi presenti in consiglio comunale. A chi ha chiesto perché Vrenna era presente all’incontro di oggi, l’interessata ha risposto di nutrire simpatia per il partito di Berlusconi ma che, per il momento, la sua posizione resta ferma all’interno della maggioranza che appoggia il sindaco Vicenzo Voce. «Andando, vedendo», recita un vecchio adagio calabrese. Significa che nel prossimo futuro, se mai ce ne fosse bisogno, Vrenna potrebbe anche rivedere la propria posizione. Il gruppo di Fi sta dando il proprio contributo alla mordace opposizione che sta mettendo alle corde l’amministrazione comunale. Se Voce perde ancora qualcuno dei suoi, l’opposizione potrebbe avere i numeri per sfiduciarlo ed ottenere così lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Sino alle elezioni regionali, a meno che non si verifichi un episodio sconvolgente, le bocce dovrebbero restare ferme. Dopo il voto regionale la coalizione che vince potrebbe avere maggiore interesse a chiudere in anticipo l’esperienza di Voce alla guida della città pitagorica. Il sindaco, quindi, dovrebbe lavorare per non perdere l’appoggio di altri consiglieri comunali di maggioranza, considerato che qualche perdita si è già registrata.