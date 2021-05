Catanzaro, patrocinio del Comune a due concerti del Tchaikovsky in Villa Margherita

CATANZARO La Giunta comunale di Catanzaro guidata da Sergio Abramo ha concesso il patrocinio gratuito all’istituto di alta formazione musicale Tchaikovsky per due concerti che si terranno fra la fine di maggio e l’inizio di giugno in villa Margherita. “Le due manifestazioni contribuiranno ad arricchire la collaborazione fra il Comune e il Conservatorio”, ha detto l’assessore Alessandra Lobello dopo aver relazionato sulla delibera, predisposta dall’ufficio Cultura e Turismo diretto da Antonino Ferraiolo, nella riunione dell’esecutivo. “I concerti avranno oltretutto un forte valore simbolico sia per il luogo in cui saranno organizzati – villa Margherita -, sia perché potrebbero rappresentare un concreto momento di ripartenza anche sul versante delle iniziative di spettacolo, rigorosamente all’aperto e nel più totale rispetto delle normative anti-Covid”. Lobello ha inoltre evidenziato come i concerti “rafforzeranno non solo la sinergia fra amministrazione e Conservatorio, ma anche il legame fra la città nel suo complesso e l’istituto, che proprio di recente ha ricevuto, dalla Provincia, i locali di propria pertinenza dell’edificio della Stella”. I concerti in programma: 28 maggio Tchaikovsky Wind orchestra diretta dal maestro Cettina Nicolosi; 4 giugno Francesco Cafiso feat, Calabria Jazz orchestra diretta dal maestro Carlo Cattano.