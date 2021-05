“Genitori si diventa”, al via l’ottava edizione

COSENZA «Gravidanza, riconoscere e distinguere i sintomi del cosiddetto Baby Blues, fenomeno che si dissolve in pochi giorni e che si accompagna a tristezza e pianto immotivati, umore instabile, disturbi del sonno e difficoltà a concentrarsi; dalla depressione post-partum, condizione più complessa da sottoporre all’attenzione del medico e da trattare in modo specifico. Rientra tra gli obiettivi di Genitori si diventa, il percorso multidisciplinare di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità promosso dall’equipe di professionisti de iGreco Ospedali Riuniti che conferma il suo impegno: promuovere prevenzione primaria per tutti gli aspetti patologici del prima e dopo gravidanza».

È quanto fanno sapere Maria Cecilia Gioia, psicologa esperta in perinatalità e psicoterapeuta e l’ostetrica Carla Zupo, tra le professionalità in forze al reparto di ostetricia e ginecologia della sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti, informando che la nuova edizione, l’ottava, prenderà il via sabato 15 maggio.

«Il senso di solitudine – sottolineano – dovuto alle limitazioni del momento è avvertito un po’ da tutti i genitori in attesa. Dare loro la possibilità di ritrovarsi in quello spazio per poter condividere delle esperienze e stabilire anche delle relazioni, seppur virtuali, è molto importante. Confrontarsi su preoccupazioni e paure aiuta a riscoprirsi simili. Il gruppo può aiutare anche a normalizzare dei pensieri che possono sembrare spaventanti ed unici per ogni coppia genitoriale ma che poi dal confronto con altri genitori si normalizzano e diventano, quindi, anche più accettabili».

Le iscrizioni a Genitori si diventa scadono mercoledì 12. Per partecipare occorre scrivere a percorsodiaccompagnamento@igrecospedali.it. Una volta inviata la mail di prenotazione le partecipanti riceveranno il modello di autorizzazione al consenso dei dati personali, da compilare e restituire firmato con le indicazioni sul pagamento.

I temi saranno affrontati con l’equipe formata da psicologi, infermiere ed ostetriche, nel percorso incentrato su dialogo, confronto ed ascolto, nel corso degli appuntamenti che avranno una durata di circa due ore e che si terranno sulla piattaforma online Zoom. Ecco, quali sono: Quando le mamme si ascoltano (psicologa psicoterapeuta); perineo e respiro (ostetrica); movimento e rilassamento (ostetrica), diventare papà: questione di pancia? (psicologa-psicoterapeuta; genitori in contatto (ostetrica e Infermiera Pediatrica); il triangolo si.. l’avevamo considerato?! (psicologa psicoterapeuta), travaglio: come affrontarlo (ostetrica).