Cassano, il sindaco scrive alla Provincia: «Occorrono interventi sulle strade»

CASSANO ALLO IONIO «La bella stagione è dietro l’angolo ormai e il sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, conscio delle criticità rilevate, chiama in causa l’amministrazione provinciale di Cosenza, per interventi sulle arterie viarie di competenza che attraversano il territorio. A tale riguardo, per preparare al meglio il territorio comunale all’imminente stagione turistica, con una missiva indirizzata all’ingegnere Claudio Le Piane, del settore viabilità e per conoscenza anche al presidente dell’Ente Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha formalizzato la richiesta di interventi sulle strade provinciali, anche e soprattutto, per garantire la necessaria sicurezza alla circolazione veicolare». Così in una nota del Comune della Sibaritide.

«Le strade provinciali che si snodano sul territorio del Comune di Cassano All’Ionio – ha sottolineato il primo cittadino – necessitano, infatti, di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il manto stradale, ha aggiunto, è in più punti ammalorato e le rotatorie e i cigli stradali necessitano di interventi di pulizia improcrastinabili».

«È necessario, pertanto – ha concluso Gianni Papasso – provvedere con urgenza alla manutenzione straordinaria della sede viaria, alla pulizia delle rotatorie e dei cigli stradali e alla sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale».