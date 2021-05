20.20 | Cosa succede dopo le “Bandiere Blu”

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 in diretta sul canale 211 del digitale terrestre e sulla pagina facebook de L’altro Corriere tv.

Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, alcuni tra gli amministratori dei comuni rivieraschi calabresi che hanno da poco conseguito il riconoscimento della “Bandiera blu”.

Interverranno Angelo De Presbiteris, assessore al turismo di Praja a Mare, Rosanna Mazzia, sindaco di Roseto Capo Spulico, Ernesto Magorno, primo cittadino di Diamante, Barbara Mele e Ernesto Alecci, rispettivamente sindaci di San Nicola Arcella e Soverato.

Al centro della discussione le politiche territoriali attuate dalle minicipalità che hanno conquistato l’importante alloro, ma soprattutto le prospettive in vista della stagione turistica ormai alle porte, tenendo ovviamente nel debito conto le misure da attuare per contemperare la ripresa economica con l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.