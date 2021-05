Cosenza, trovato il corpo senza vita di una donna – FOTO E VIDEO

COSENZA Un appartamento a soqquadro e il corpo senza vita di una donna, Mirella Spadafora di 68 anni. È quanto è stato scoperto oggi a Cosenza, in via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi. Dopo l’allarme lanciato dai familiari, infatti, sono stati i carabinieri una volta giunti sul posto a ritrovare il cadavere della 68enne.

I rilievi

C’è attesa per l’arrivo della Scientifica. Toccherà a loro, infatti, effettuare i rilievi del caso per accertare se si tratti o meno di omicidio. Sul posto presenti anche i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

Il video

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO