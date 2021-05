La gestione “privata” del Comune di Palermiti, 11 a processo e due in abbreviato

CATANZARO Il gup del Tribunale di Catanzaro Alfredo Ferraro ha rinviato a giudizio 11 persone nell’abito del procedimento “Urbi et Orbi” che ha messo in luce un presunto sistema di favori nel Comune di Palermiti nei confronti di ditte e imprenditori “amici”. Un sistema fatto di abusi edilizi archiviati attestando il falso, affidamenti diretti concessi illecitamente, falsificazioni sul registro dei permessi a costruire, affidamenti diretti dietro la promessa dell’assunzione di un figlio, lavori liquidati a ditte amiche con somme maggiori di quelle previste, e persino false dichiarazioni rilasciate in pronto soccorso su un falso incidente stradale.

Rinvii a giudizio e abbreviati

L’11 febbraio 2022 avrà inizio il processo nei confronti di Ubaldo Valentino (nato a Palermiti, 2.3.1961), responsabile dell’ufficio tecnico di Palermiti; Pasquale Emanuele (nato a Palermiti, 21.1.1969), addetto all’ufficio tecnico di Palermiti; Rosario Gerardo Scalzo (nato a Palermiti, 30.11.1967), geometra; Francesca Carito (nata a Catanzaro, 11.2.1966), architetto; Fernando Sinopoli (nato a Catanzaro, 4.8.1979), responsabile dell‘ufficio tecnico del Comune di Centrache; Fabrizio Vito Paparazzo (nato a Zurigo, 31.08.1973), imprenditore; Nicola Malta (nato a Catanzaro, 27.02.1987), sindaco di Palermiti; Pietro Marchione (nato a Lamezia Terme, 22.07.1977), legale rappresentante della ditta Ecosan Srl; Rocco Onofrio Ranieri (nato a Rho, 17.04.1971), vicesindaco di Centrache; Giuseppe Valentino (nato a Chiaravalle Centrale, 23.02.1999), figlio di Ubaldo Valentino; Antonella Conte (nata a Catanzaro, 20.02.1971), moglie di Ubaldo Valentino. Hanno chiesto il rito abbreviato Antonio Notaro (nato a Palermiti, 21.11.1963), imprenditore e Davide Lamanna (nato a Catanzaro, 1.08.1973), dipendente della ditta Edi Sud per i quali il processo avrà inizio il prossimo sette luglio.

Gli imputati sono a vario titolo accusati di falso, abuso d’ufficio, forzature sulle concessioni edilizie, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, falsità ideologica.