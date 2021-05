Magorno: «Bella notizia la soluzione della vicenda di Claudio Perrone»

DIAMANTE «È stato un incontro positivo e soprattutto efficace quello che oggi pomeriggio insieme all’imprenditore Claudio Perrone abbiamo avuto con Giuseppe Buonanno, Direttore Area Calabria Retail di Intesa San Paolo, e Antonio Ciriaco Forestiero, Direttore Area Exclusive Calabria Intesa San Paolo». Lo afferma il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno. «Finalmente – rileva Magorno – è giunta a soluzione la vicenda del ristoratore di Diamante al quale, nonostante la sospensione del mutuo, erano state sottratte alcune somme che oggi gli sono state restituite. Devo dire di aver incrociato nei vertici calabresi dell’istituto di credito piena consapevolezza, operosità e spirito di collaborazione nei confronti di un imprenditori al quale – oltre alle somme di denaro – è stata restituita fiducia e serenità. Ecco perché – in una logica di reciproco scambio e collaborazione – ho chiesto ai manager di Intesa San Paolo una crescente e proficua attenzione verso il nostro territorio e verso la Calabria in generale, che – spiega Magorno – può grazie ai tanti imprenditori volenterosi e moderni rappresentare un attrattore di investimenti soprattutto per un grande istituto di credito dalla grande storia e in parte con radici meridionali come Intesa-San Paolo».