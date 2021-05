Calabretta (Lega): «Salvini prosciolto, non c’erano dubbi sull’esito della sentenza»

CROTONE «Vicenda Gregoretti, non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che sarebbe stato questo l’esito della sentenza nell’ambito del processo a carico di Matteo Salvini. Restano purtroppo le immagini di una campagna mediatica costruita sull’odio e sulle minacce destinate più che al politico, alla persona». È quanto dichiara il vice commissario regionale Calabria e commissario provinciale Crotone della Lega Cataldo Calabretta esprimendo soddisfazione per il proscioglimento del segretario nazionale. «A muovere le sue azioni furono scelte politiche – ribadisce Calabretta – non vi è stato alcun sequestro di persona né limitazione della libertà personale. All’ex Ministro e al nostro Segretario confermiamo fiducia, sostegno, solidarietà ed incoraggiamento ad andare avanti nel suo impegno politico».