Stabili abbandonati a Catanzaro, Pitaro incontrerà il commissario Petrolo

CATANZARO Martedì 18 maggio alle ore 11 il consigliere regionale Francesco Pitaro – dopo la sua istanza di intervento «circa gli stabili n°11 e 13 siti in Via Caduti 16 Marzo 1978 nel quartiere Pistoia di Catanzaro gestiti dall’Aterp che versano in stato di abbandono» – incontrerà negli Uffici direzionali dell’“Azienda Territoriale Residenziale Pubblica Calabria” il commissario straordinario avv. Paolo Petrolo alla Cittadella regionale. Pitaro aveva sostenuto che «i citati palazzi hanno gravi problematiche relative al defluire delle acque fognarie e necessitano di lavori di riqualifica edilizia, pulizia delle aree verdi e manutenzione della zona del serbatoio e delle pompe dell’acqua. Questioni non di poco conto che devono essere risolte con urgenza per scongiurare i disagi che tante famiglie subiscono quotidianamente, così come i gravi pericoli che potrebbero derivarne in termini di salubrità e sicurezza». Pertanto, il consigliere regionale aveva auspicato un intervento immediato da parte dell’Aterp, «da predisporre in tempi rapidi in seguito a sopralluoghi mirati e atto a migliorare le condizioni di vita dei tanti cittadini che chiedono, giustamente e a gran voce, attenzione e solerzia verso una situazione disumana e non più tollerabile».