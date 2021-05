Il generale Grimaldi assegnato a Catanzaro come Capo di Stato Maggiore

CATANZARO È stato assegnato a Catanzaro, quale Capo di Stato Maggiore, il generale Domenico Grimaldi (foto da Corriere della Sera) che ha già comandato il Gico della Guardia di finanza di Milano. Nel periodo in cui ha comandato il Gico nel capoluogo lombardo, Grimaldi ha seguito inchieste come quella battezzata “Galloway Tiburon”, del 2006 – coordinata dalla Dda di Reggio Calabria e condotta con l’ausilio della Squadra mobile di Campobasso – nel corso della quale vennero fuori figure di spicco di grossi narcotrafficanti legati ai cartelli colombiani. È stato in questa occasione che l’ufficiale ebbe modo di lavorare al fianco di Nicola Gratteri, attuale procuratore di Catanzaro. A Catanzaro Grimaldi – che oggi è il numero due della Guardia di finanza in Calabria – affiancherà il comandante regionale e i comandanti provinciali nelle lotta della Guardia di finanza alla criminalità organizzata.