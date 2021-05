Rinascita, panico in aula bunker: rivelato il sito riservato di Mantella

LAMEZIA TERME Una frazione di secondo, una parola di troppo e nell’aula bunker di Lamezia Terme si è scatenato il panico. Nel corso delle prove per il video collegamento, infatti, è stato rivelato il nome del sito riservato nel quale si trovava il collaboratore di giustizia, Andrea Mantella, teste chiave nel processo Rinascita-Scott. Immediato è scattato il protocollo di sicurezza per portare in zona protetta il collaboratore e trovare un altro sito riservato dal quale Mantella potrà collegarsi con l’aula bunker. L’udienza è stata rinviata a domani.