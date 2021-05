Terme Luigiane, «nessun contrasto tra Comuni e Giunta regionale»

ACQUAPPESA «Molto proficuo l’incontro tenutosi presso la Presidenza della Giunta regionale organizzato dall’Assessore alle Attività produttive, Fausto Orsomarso, alla presenza del Presidente Nino Spirlì e dell’assessore Gianluca Gallo. È stata un’occasione importantissima – si legge in una nota – per ben chiarire le posizioni delle nostre Amministrazioni comunali, che stanno conducendo la questione delle Terme Luigiane nel pieno rispetto della legge e di tutte le procedure previste e richieste, a tutela degli interessi collettivi, tutti! Esprimiamo grande soddisfazione, anche per il fatto che, a differenza di quanto qualcuno voleva far apparire negli ultimi giorni, non c’è alcuna contrapposizione tra le Amministrazioni comunali di Acquappesa e Guardia Piemontese e la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Spirlì. Non ci sono, mai ci sono state e mai ce ne potranno essere. Le Istituzioni devono collaborare e perseguire, sempre, il bene ed il progresso delle Comunità amministrate. Un ringraziamento sentito, per la disponibilità e per il sostegno, va al Presidente Spirlì ed alla Giunta regionale. Siamo certi che, nel rispetto delle regole e nel solco tracciato di legalità e di trasparenza, si otterranno grandi risultati a tutela degli interessi pubblici e per addivenire al rilancio delle Terme Luigiane, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed al proseguimento delle prestazioni sanitarie». È quanto affermano, in una nota congiunta, il sindaco del comune di Acquappesa, Francesco Tripicchio e il sindaco di Guardia Piemontese, Vincenzo Rocchetti.