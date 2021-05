Viscomi (Pd): «Parlamento discuta pdl Siani contro i maltrattamenti sui minori»

«Chi abusa dei minori realizza un omicidio psicologico, distrugge l’anima e il futuro di una persona nel momento di massima fragilità. Questo monito di Papa Francesco dovrebbe indurre tutti a riflettere sulla necessità di agire con urgenza perché fenomeni di tale violenza – mai giustificabili per nessuna ragione al mondo – siano adeguatamente contrastati. È necessario assicurare adeguate forme di repressione e rafforzare le strutture deputate alle indagini, ma è necessario anche agire in via di prevenzione, anticipando se possibile, sostenendo dove opportuno, intervenendo tempestivamente dove necessario. Per questo chiediamo che sia immediatamente portata in commissione prima, in aula poi, la proposta di legge Siani n. 2801, sottoscritta anche da me, che reca disposizioni per la prevenzione del maltrattamento dei minori. Operare per fermare gli abusi è azione urgente e imperativa se veramente vogliamo costruire una società più giusta ed equa». Lo dichiara Antonio Viscomi, capogruppo Pd Commissione Lavoro.