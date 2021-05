Kite Foil, atleta calabrese arriva ai Campionati internazionali

VIBO MARINA «Flavio Ferrone, kiter 20enne del Circolo Velico Santa Venere è stato uno dei tre atleti italiani ad entrare in finale al circuito internazionale di kite foil in Spagna che si è concluso domenica scorsa a Castellon in Spagna. Si tratta del Cutty Sark Formula Kite Spain Series – si legge in una nota – una competizione in più prove che vanta il record di 98 iscritti, provenienti da tutto il mondo». «E’ una disciplina nuova, che debutterà alle prossime Olimpiadi, ma vanta atleti di livello che la praticano già da diversi anni. Questi nuovi kite sono dotati di foil e raggiungono velocità elevatissime, circa 50 nodi, in equilibrio su una lama. Flavio si è distinto con ottimi piazzamenti nonostante fosse al suo esordio in questa nuova disciplina, non a caso ha un titolo Italiano Juniores alle spalle, entrando quindi nella rosa dei 21 atleti migliori, la batteria “Gold”, dal momento che non possono correre in troppi tutti insieme per questioni di sicurezza. Dopo alcuni buoni piazzamenti, tra cui un 6° di giornata, Flavio ha avuto una serie di disavventure, come una busta di plastica presa sul piantone, che gli ha rallentato moltissimo la velocità in una regata e uno scontro frontale con un concorrente quando era primo assoluto. Il giovane atleta ha comunque concluso al 16° posto, dimostrando che i presupposti per ben figurare ci sono e che la Calabria, nella disciplina del Kite Foil, può dire la sua a livello mondiale».