S. Anna Hospital, Pitaro: «La firma del contratto Asp porrà fine alle polemiche»

REGGIO CALABRIA «La firma del contratto Asp-Sant’Anna il 21 maggio porrà fine a polemiche e fraintendimenti, ma sarà anche l’occasione per mandare un messaggio inequivocabile: la Calabria intende salvaguardare la sanità che funziona e mettere all’indice quella che produce disservizi, speculazioni e diseconomie. In tal senso, sarebbe significativa anche la partecipazione del presidente della Regione e del Commissario per la sanità». Lo afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro che, venerdì, annuncia la propria presenza nella sede dell’Asp di Catanzaro. «Ci sarò, come sempre – prosegue Pitaro – dalla parte dei lavoratori e per difendere il diritto alla salute dei cittadini. Ma anche per assistere, con la sottoscrizione del contratto, dopo l’accreditamento della clinica da parte del commissario Longo e la mozione approvata all’unanimità in Consiglio regionale con cui è stata chiesta la ripresa delle attività della clinica, alla composizione di un dissidio che dura da troppo tempo. C’è solo da augurarsi che il diavolo non infili lo zampino con altri rinvii e cavilli, ma che prevalga la ragionevolezza all’insegna della legalità costituzionale e, al contempo, l’attenzione scrupolosa al diritto dei calabresi di ricevere prestazioni cardiologiche nella propria regione». «Sorprese sgradite – sostiene ancora il consigliere regionale – sarebbero uno smacco per la società calabrese che ha scelto di stare dalla parte di una struttura che salva vite umane e rappresenta, con il suo patrimonio scientifico sperimentato con ottimi riconoscimenti nell’arco di due decenni e il prezioso capitale umano costituito da 300 professionalità, un pezzo di buona sanità che sarebbe un delitto mortificare».