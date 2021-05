Chiuso noto ristorante a Tropea, in 27 a cena senza rispetto delle norme

TROPEA Stop di cinque giorni e sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Nel mirino stavolta è finito un noto ristorante di Tropea. I Carabinieri del nucleo radiomobile hanno infatti sorpreso all’interno del locale 27 persone intente a cenare comodamente sedute al tavolo, ma in violazione alle norme anti-Covid. Inevitabile la sanzione amministrativa nei confronti del ristoratore e la sospensione dell’attività così come prevede la normativa vigente. I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tropea rientrano in una più vasta attività disposta dal prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli.