“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”, sit-in il 20 maggio a Cosenza

COSENZA «Nel quadro della mobilitazione nazionale sul tema “Fermiamo la strage sui luoghi di lavoro” organizzata dalle segreterie confederali di Cgil, Cisl Uil per domani, giovedì 20 maggio – si legge in una nota – saranno diverse sul territorio della provincia di Cosenza le assemblee organizzate dalle Federazioni di categoria». «Si tratta di una mobilitazione – dichiarano le organizzazioni sindacali – finalizzata a tenere alta l’attenzione su una problematica, la salute e la sicurezza sul lavoro, che deve essere affrontata con decisione perché costituisce un passaggio fondamentale sia per denunciare i troppi morti ed i troppi incidenti sui luoghi di lavoro, sia per rivendicare un patto per la salute e la sicurezza sul lavoro, sia per la ripartenza della nostra economia. Tante, dunque, le assemblee previste e tanti i comparti interessati: dalle aziende dei servizi di igiene ambientale e del ciclo dei rifiuti a Rende e a Corigliano Rossano a quelle della grande distribuzione a Cosenza; dalle aziende dei trasporti pubblici locali all’Italcementi di Castrovillari». «Nel quadro di questa mobilitazione, domani, giovedì 20 maggio, si terrà a Cosenza, a partire dalle ore 11, in Piazza XV Marzo, dinanzi al Palazzo della Provincia (all’aperto, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19), un’assemblea sit-in indetta dalle Federazioni del Pubblico Impiego territoriali di Cgil, Cisl e Uil (comparto funzioni locali, centrali e della Sanità). Parteciperanno i Segretari territoriali delle tre organizzazioni. Concluderà il Segretario Confederale Cisl nazionale Andrea Cuccello.