Arpacal, il consiglio regionale approva il bilancio di previsione 2021-23

REGGIO CALABRIA Il consiglio regionale della Calabria nella seduta di ieri ha approvato il bilancio di previsione 2021-23 dell’Arpacal all’unanimità dei presenti. Il documento programmatico finanziario è stato presentato, in qualità di relatore, dall’onorevole Flora Sculco che già nei giorni scorsi aveva fatto visita all’agenzia proprio per poter approfondire, al di là degli aspetti prettamente formali di politica economica e finanziaria, lo stato dell’arte in cui si trova l’Arpacal, con le sue potenzialità e le sue criticità.

«Responsabilità primaria nelle politiche di prevenzione e protezione dell’ambiente»

Intervento molto puntuale dell’onorevole Sculco che ha raccolto l’immediato plauso del Direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra: «È stata una analisi – ha dichiarato Pappaterra – assolutamente chiara ed esaustiva della situazione in cui si trova la nostra agenzia e della necessità che l’intero sistema istituzionale regionale calabrese, Consiglio e Giunta, sostengano l’Arpacal, non solo perché è un ente che fa parte della rete istituzionale regionale, ma soprattutto perché ha una responsabilità primaria nelle politiche di prevenzione e protezione dell’ambiente che oggigiorno, per la natura della tecnologia necessaria e delle professionalità in campo, ha bisogno di seri investimenti duraturi nel tempo».