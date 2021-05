«Negativo l’esito del Dna, Denisa non è Denise Pipitone»

SCALEA Denisa, la ragazza di origini rom di Scalea, non è Denise Pipitone. La notizia, ufficiosa, è stata data oggi in diretta dal programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Lo riferisce il sito de Il Messaggero. In collegamento da palazzo di Giustizia, l’inviata del programma ha detto che il test ha dato “esito negativo”. L’esame era stato disposto dalla procura di Marsala che ha riaperto le indagini sulla scomparsa della bimba di Mazara del Vallo avvenuta il primo settembre 2004. Un caso che dopo 17 anni non ha dato alcun esito. La ragazza di Scalea aveva già detto di non essere Denise Pipitone una volta interrogata dai carabinieri del centro calabrese che l’avevano convocata dopo una segnalazione. Denisa aveva affermato di essere venuta in Italia dalla Romania all’età di 7 anni e ha mostrato i documenti la cui data di nascita non corrispondeva con quella di Denise Pipitone. La ragazza scomparsa, oggi ha 21 anni, Denisa ne ha invece 19 e dimostra tratti di somiglianza con la piccola di cui non si hanno più notizie da 17 anni. La procura ha voluto comunque effettuare questo test la cui notizia era stata data in esclusiva sempre dal programma di Barbara d’Urso in onda ieri pomeriggio. “E’ stato effettuato il test del Dna su Denisa” era stato annunciato ieri da Pomeriggio 5. Oggi nuovo collegamento con indiscrezioni, una notizia ufficiosa la cui ufficialità dovrà dare la procura che ha disposto l’esame sulla ragazza. «Lei aveva detto subito di non essere Denise Pipitone, ma aveva subito anche detto di non volersi sottrarre al test se ritenuto necessario e così è stato», ha affermato la conduttrice ricordando un’intervista con Denisa di qualche settimana fa. Ora l’esito, che è negativo. Le indagini proseguono per arrivare alla verità per Denise e la sua famiglia.